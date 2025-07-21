Крупное месторождение нефти и газа найдено в Польше

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Крупнейшее в истории Польши месторождение нефти и газа найдено на северо-западе страны, сообщает RT со ссылкой на польский телеканал TVP 3.

Об открытии месторождения уведомила канадская компания Central Europe Petroleum. Скважина, пробуренная в Балтийском море неподалеку от города Щецин, подтвердила наличие здесь 22 миллионов тонн сырой нефти и 5 миллиардов кубометров природного газа промышленного качества.

Общие запасы нефти оцениваются в 33 миллиона тонн, а газа – в 27 миллиардов кубометров.



Ранее Владимир Путин заявлял, что Москва готова смягчить шок предложения на рынке нефти, который может возникнуть из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, включая ситуацию с Ираном. Путин отмечал, что добыча ресурса постепенно наращивается, чтобы обеспечить баланс спроса и предложения, а также комфортные цены странам-производителям и странам-потребителям.



При этом американский лидер Дональд Трамп пригрозил Тегерану уничтожением новых ядерных объектов в случае их строительства. Позже стало известно, что ближайшие переговоры между Ираном, Великобританией, Францией и Германией пройдут в Стамбуле 25 июля. На встрече планируется обсудить иранскую ядерную программу.

