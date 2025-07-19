Трамп пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана в случае их строительства

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил Тегерану уничтожением новых иранских ядерных объектов в случае их строительства.

Глава Белого дома напомнил, что все три ядерных объекта Ирана были полностью разрушены или уничтожены после атаки ВС США.

"Потребовались бы годы, чтобы вернуть их в эксплуатацию, и, если бы Иран этого хотел, ему было бы гораздо выгоднее начать все заново, в трех разных местах, прежде чем эти объекты будут уничтожены, если он решит это сделать", – написал американский лидер в социальной сети Truth Social.

Ранее представитель комитета по нацбезопасности и внешней политике Меджлиса (иранского однопалатного парламента. – Прим. ред.) Эбрахим Резаи заявил, что Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Он уточнил, что в настоящее время Исламская Республика добровольно приостановила лишь реализацию дополнительного протокола о сотрудничестве с МАГАТЭ и остается участником ДНЯО. Однако, по его словам, если давление на Тегеран будет продолжаться, то на повестке дня может быть выход страну из Договора, обогащение урана выше 60%, а также производство и экспорт современных центрифуг и расширение ядерного сотрудничества.