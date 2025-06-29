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29 июня, 21:15

Политика

Постпред Ирана при ООН заявил, что Тегеран никогда не прекратит обогащать уран

Фото: IRIB via AP, File

Иран никогда не прекратит заниматься обогащением урана, заявил постпред страны при ООН Амир Саид Иравани в интервью американскому телеканалу CBS.

Он напомнил, что Тегеран имеет полное право на развитие своей мирной атомной программы, исходя из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. В ответ Тегеран атаковал израильские территории.

Стороны обменивались ударами 12 дней, а затем по нескольким ядерным объектам Ирана ударили США. Следом, 23 июня, Тегеран атаковал американские базы в Катаре и Ираке, но попутно заявил, что не намерен идти на дальнейшую эскалацию. Затем американский лидер Дональд Трамп заявил о достижении перемирия между Ираном и Израилем.

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