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27 июня, 20:13

Политика

Трамп допустил возможность новых ударов по Ирану

Фото: 123RF/palinchak

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме допустил нанесение новых ударов по Ирану, если появится информация об опасном уровне обогащения урана, сообщает ТАСС.

"Конечно. Без всяких сомнений, абсолютно", – ответил американский лидер на вопрос о возможной новой атаке в случае наличия соответствующих выводов разведки.

Конфликт между Ираном и Израилем обострился 13 июня. В тот день Тель-Авив ударил по военным и ядерным объектам Тегерана. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство.

Позже Соединенные Штаты нанесли удары по трем иранским ядерным объектам. Трамп уверял, что цели в Фордо, Натанзе и Исфахане были поражены. Иран в качестве ответной меры провел военную операцию против американских баз в Катаре и Ираке.

Спустя время глава Белого дома заявил о достижении перемирия между Тегераном и Тель-Авивом.

По мнению верховного лидера Ирана аятолла Али Хаменеи, Исламская Республика одержала победу наш Штатами. США напрямую вмешались в ближневосточный конфликт, осознавая, что в ином случае Израиль был бы уничтожен, пояснил он.

Трамп рассказал, в каком случае США могут снова атаковать ядерные объекты Ирана

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