Иран продлил закрытие воздушного пространства до 30 июня

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Власти Ирана продлили запрет на внутренние и международные полеты до 30 июня, сообщает Mehr со ссылкой на министра дорог и городского развития страны Маджида Ахвана.

"Продлена на севере, юге и западе страны до 14:00 (13:30 по московскому времени. – Прим. ред.) завтрашнего дня", – указал министр.

Последний раз Тегеран продлевал аналогичный запрет 28 июня, он действовал до 29 июня.

Конфликт между Ираном и Израилем обострился 13 июня, когда израильские силы ударили по иранской территории, а в ответ Тегеран атаковал Тель-Авив.

После этого США нанесли удары по иранским ядерным объектам, а Иран в ответ провел военную операцию против американских баз в Катаре и Ираке. Затем американский лидер Дональд Трамп заявил о достижении перемирия между Ираном и Израилем.

