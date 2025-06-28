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28 июня, 19:54

Транспорт

Иран продлил закрытие воздушного пространства до 29 июня

Фото: 123RF/bornamir

Иран продлил отмену полетов в воздушном пространстве на севере, юге и западе страны до 29 июня. Об этом сообщило агентство Nour News со ссылкой на министерство дорог и градостроительства.

Запрет будет действовать до 14.00 по местному времени (13.30 по московскому).

Конфликт между Ираном и Израилем обострился 13 июня. В тот день Тель-Авив ударил по военным и ядерным объектам Тегерана. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство.

Позже Соединенные Штаты нанесли удары по трем иранским ядерным объектам. Президент США Дональд Трамп уверял, что цели в Фордо, Натанзе и Исфахане были поражены. Иран в качестве ответной меры провел военную операцию против американских баз в Катаре и Ираке.

Спустя время Трамп заявил о достижении перемирия между Тегераном и Тель-Авивом.

По мнению верховного лидера Ирана аятолла Али Хаменеи, Исламская Республика одержала победу наш Штатами. США напрямую вмешались в ближневосточный конфликт, осознавая, что в ином случае Израиль был бы уничтожен, пояснил он.

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