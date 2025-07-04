Фото: 123RF/palinchak

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что готов принять участие в переговорах между США и Ираном. Об этом американский лидер сообщил в беседе с журналистами, его слова приводит ТАСС.

Трамп отметил, что Тегеран хочет провести переговоры с Вашингтоном. Если будет такая необходимость, то он сам примет участие во встрече между сторонами. Однако, как заверил Трамп, иранским вопросом сейчас занимается спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф и он "фантастически работает".

Также президент США подчеркнул, что Вашингтон не стремится к нанесению дальнейшего урона Ирану и настроен на дипломатическое урегулирование ситуации.

Вооруженные силы США нанесли ракетные удары по трем ядерным объектам Ирана ночью 22 июня. Атака была проведена по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Позже Трамп заявил, что эти удары отбросили на многие годы возможность Ирана разрабатывать ядерное оружие. Однако некоторые американские СМИ отметили, что ракетная атака по ядерным объектам Тегерана оказалась не такой разрушительной, как о ней говорят эксперты.