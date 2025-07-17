Новости мира: исландский вулкан начал извергаться через трещину в земле

В Исландии произошло необычное извержения вулкана – лава выходит не из кратера, а из огромной трещины в земле протяженностью около километра. По данным местных властей, угрозы для инфраструктуры нет. Однако пришлось эвакуировать туристов из близлежащих курортов.

Тем временем непредвиденное фаер-шоу поставило под угрозу фестиваль электронной музыки в Бельгии. Сильный пожар полностью уничтожил главную сцену. Возможная причина возгорания – неисправность пиротехники. На мероприятие должны были съехаться всемирно известные исполнители. Выступление планировалось на 18 июля.

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