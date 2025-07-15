Новости регионов: четыре села в Якутии затопило из-за сильных дождей

Сильные дожди затопили сразу четыре села в Оймяконском районе Якутии. Из одного из поселков уже эвакуировали жителей, сообщили в МВД. Причина подтоплений – резкий подъем уровня воды в реках из-за продолжительных осадков.

Штормовая погода также обрушилась на Кемеровскую область. В Новокузнецке после сильного ливня и шквалистого ветра без света остались почти 3 тысячи домов. Ветер повалил деревья и оборвал линии электропередачи. Сейчас электричество почти полностью восстановлено.

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