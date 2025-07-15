Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июля, 11:15

Происшествия

Новости регионов: четыре села в Якутии затопило из-за сильных дождей

Новости регионов: четыре села в Якутии затопило из-за сильных дождей

Новости регионов: мощная ночная гроза прошла в Твери

Новости мира: индийский город Джодхпур залило дождями

"Московский патруль": СК продолжает работу с подростком, напавшим на девочек в лесу

"Московский патруль": женщина, бросившая дочь в аэропорту Турции, намерена вернуть ее

"Московский патруль": полицейские задержали фармацевтов, продававших запрещенные препараты

"Московский патруль": за 3 дня в подмосковных водоемах утонули 17 человек

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 июля

Упавший в Московском цирке эфиопский гимнаст чувствует себя хорошо

Россиянка, бросившая дочь в аэропорту Турции, намерена забрать и воспитать ребенка

Сильные дожди затопили сразу четыре села в Оймяконском районе Якутии. Из одного из поселков уже эвакуировали жителей, сообщили в МВД. Причина подтоплений – резкий подъем уровня воды в реках из-за продолжительных осадков.

Штормовая погода также обрушилась на Кемеровскую область. В Новокузнецке после сильного ливня и шквалистого ветра без света остались почти 3 тысячи домов. Ветер повалил деревья и оборвал линии электропередачи. Сейчас электричество почти полностью восстановлено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпогодарегионывидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика