Новости мира: сильный ливень обрушился город Баотоу в Китае

Сильнейший ливень обрушился на обычно засушливый город Баотоу в Китае. Количество осадков побило многолетний рекорд. Улицы превратились в реку. Машины полностью ушли по воду. Спасатели начали эвакуацию людей из опасных районов с помощью надувных лодок. Есть пропавшие. Идут поисково-спасательные работы.

На Гавайях извергается вулкан КилауЭа. Это самый активный вулкан в мире. Фонтаны магмы поднялись на высоту более 300 метров метров. Вулкан расположен на территории национального парка, который закрыт для посещения с 2007 года. Потоки лавы пока не выходят за пределы кратера. Угрозы жизням людей или инфраструктуре нет.

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