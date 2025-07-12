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Новости

12 июля, 12:30

Происшествия

Новости мира: сильный ливень обрушился город Баотоу в Китае

Новости мира: сильный ливень обрушился город Баотоу в Китае

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Сильнейший ливень обрушился на обычно засушливый город Баотоу в Китае. Количество осадков побило многолетний рекорд. Улицы превратились в реку. Машины полностью ушли по воду. Спасатели начали эвакуацию людей из опасных районов с помощью надувных лодок. Есть пропавшие. Идут поисково-спасательные работы.

На Гавайях извергается вулкан КилауЭа. Это самый активный вулкан в мире. Фонтаны магмы поднялись на высоту более 300 метров метров. Вулкан расположен на территории национального парка, который закрыт для посещения с 2007 года. Потоки лавы пока не выходят за пределы кратера. Угрозы жизням людей или инфраструктуре нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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