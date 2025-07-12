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12 июля, 09:30

Город

Почти 3 тыс москвичей начали переселяться в новые квартиры по программе реновации

Почти 3 тыс москвичей начали переселяться в новые квартиры по программе реновации

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Почти 3 тысячи москвичей начали переселяться в новые квартиры по программе реновации. Для них возвели многоэтажные дома в районах Косино-Ухтомский, Хорошево-Мневники, Царицыно, Троицк, Бирюлево Восточное, Западное Дегунино, Котловка и Дмитровский.

Новые дома строят с учетом принципа безбарьерной среды. На первых этажах разместятся магазины, кафе, пункты выдачи заказов и аптеки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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