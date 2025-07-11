Улицы в Лефортове и Таганском районе перекроют из-за парада трамваев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Несколько улиц будут перекрыты для проезда автомобилей в Лефортове и Таганском районе в связи с проведением парада исторического транспорта в субботу, 12 июля, предупредил портал мэра и правительства Москвы.

В частности, с 07:00 до 19:00 под закрытие подпадет участок улицы Сергия Радонежского от Андроньевской площади до Рогожского Вала. С 11:30 до 12:00 ограничения распространятся на:



Волочаевскую улицу – от Таможенного до Танкового проезда;

Красноказарменную площадь – от Танкового проезда до Красноказарменной улицы;

Красноказарменную улицу – от Красноказарменной площади до Авиамоторного проезда;

Авиамоторный проезд – от Красноказарменной улицы до шоссе Энтузиастов;

шоссе Энтузиастов – от Авиамоторного проезда до бульвара Энтузиастов;

бульвар Энтузиастов – от шоссе Энтузиастов до улицы Сергия Радонежского.

Парад старинных трамваев стартует от трамвайно-ремонтного завода, расположенного на Волочаевской улице. Маршрут пройдет через Красноказарменную улицу, станцию метро "Авиамоторная", шоссе Энтузиастов и завершится на улице Сергия Радонежского.

После мероприятия на этом участке для гостей организуют выставку исторических вагонов и автомобилей.

Вместе с тем горожан и туристов приглашают посетить ежегодный фестиваль "Ретрорейс". Он состоится в воскресенье, 13 июля, на Воробьевых горах.

Посетителей ждут тематические зоны, посвященные автотюнингу, медиа и городской культуре начала XXI века. В рамках фестиваля также пройдет выставка старинных автомобилей, концерты, лекции и мероприятия для детей.