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10 июля, 12:00

Транспорт

Движение ограничат в Раменках с 12 по 14 июля

Движение ограничат в Раменках с 12 по 14 июля

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С 12 по 14 июля в Раменках пройдет фестиваль "Ретрорейс". В связи с этим на два дня изменится схема движения. С 00:00 12 июля и до 10:00 14 июля будет полностью закрыт проезд по Университетской площади – на участке от пересечения с улицей Косыгина до Университетского проспекта.

Кроме того, с 00:00 11 июля будет запрещена парковка вдоль парковочного кармана на Университетской площади у улицы Косыгина, а также на самом участке площади от улицы Косыгина до Университетского проспекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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