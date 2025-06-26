Группы по рафтингу и гребно-парусному спорту открылись в московском долголетии

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Занятия гребно-парусным спортом и рафтингом впервые стартовали в рамках проекта "Московское долголетие". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Водные виды спорта набирают все большую популярность не только среди молодежи, но и среди москвичей старшего поколения – заполняемость групп по ним в "Московском долголетии" уже второй год подряд бьет все рекорды", – отметил замглавы департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

В занятия гребно-парусным спортом входят теоретическая и практическая части. По словам тренеров, в рамках занятий на берегу участники проработают навыки управления шлюпкой на веслах, узнают правила подхода к судам и причалам и научатся вязать основные виды морских узлов. На воде они отточат полученные знания.

На тренировках по рафтингу горожане старшего поколения узнают о командной технике управления надувным рафтом, гребли и распределении нагрузки на тело.

Для участников разработали специализированные методики для быстрой реакции. После завершения курса они примут участие в соревнованиях. Тренировки проводят опытные тренеры. Каждое занятие начинается с инструктажа по безопасности и правил действия на воде.

Стать участниками могут женщины от 55 лет и мужчины от 60. Им необходимы будут спортивная или купальная одежда. Спасательный жилет выдадут на месте.

Кроме того, в этом сезоне для участников проекта подготовили экскурсии на теплоходе по Москве-реке, которые ежедневно посещают более 750 человек.

В экскурсионные прогулки на теплоходе в рамках летнего сезона "Московского долголетия" вошли главные места столицы – Кремль, собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя, Воробьевы горы и другие. Экскурсии будут проходить ежедневно по будням и длиться примерно два часа. Теплоход каждый день отправляется с причала "Крымский мост".

