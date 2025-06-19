Стартовал летний сезон "Московского долголетия" с прогулками на теплоходе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стартовал летний сезон проекта "Московское долголетие", в программу которого вошли занятия на свежем воздухе, экскурсионные прогулки на теплоходе и многое другое. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В этом году мы впервые открыли экскурсионные прогулки на теплоходе "Московского долголетия", который ежедневно сможет перевозить до 750 человек. Гости теплохода увидят исторические достопримечательности Москвы с необычного ракурса, узнают интересные факты об архитектуре города и его богатой истории", – поделилась вице-мэр.

Ракова уточнила, что в маршрут вошли главные места столицы – Кремль, собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя, Воробьевы горы и другие. При этом, по ее словам, участникам "Московского долголетия" будут также доступны и традиционные активности, среди которых в том числе скандинавская ходьба, танцы, пешие экскурсии и занятия по гребле на сапах и каяках.

Экскурсии будут проходить ежедневно по будням и длиться примерно два часа. Теплоход каждый день отправляется с причала "Крымский мост".

Кроме того, в этом сезоне в третий раз пройдут "Зарядки долголетия". Разминки организуют на центральных улицах, площадях и в скверах по будням два раза в день: с 09:30 до 10:30 (зарядки) и с 18:00 до 19:00 (тренировки по дыхательной гимнастике).

Отмечается, что каждую неделю занятия будут проводить на новой площадке. Например, в июне зарядки запланированы на площади перед Большим театром, у памятника Надежде Крупской на Сретенском бульваре и около памятника Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади.

Записаться на экскурсию или зарядку можно на сайте "Московского долголетия".

Ранее в центрах проекта появились новые программы и единый календарь занятий. Пространства обустроены по единому принципу и оснащены всем необходимым – спортивными залами, кулинарными студиями, библиотеками, медиагостиными с компьютерами. Среди новинок в календаре занятий – ежедневные зарядки и занятия ритмикой, а также умные тренировки "Пойдем, послушаем!".

