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Новости

13 июля, 10:00

Наука

Ученые заявили, что глобальное потепление может пробудить спящие вулканы

Ученые заявили, что глобальное потепление может пробудить спящие вулканы

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Глобальное потепление может активизировать вулканы. Ученые объясняют это тем, что по мере таяния ледников снижается давление на земную кору, и геологические структуры, которые веками находились в равновесии, начинают смещаться.

Это может спровоцировать новые трещины, активность магмы и даже извержения. По оценкам климатологов, в ближайшие пять лет температура на планете поднимется до рекордных значений. А к 2030 году может стать теплее на два градуса по сравнению с уровнем прошлого века.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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