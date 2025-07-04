Британские СМИ сообщили о "спутнике-убийце" из России

Журналисты британских таблоидов сообщили о якобы обнаруженном российском "спутнике-убийце". По их словам, аппарат, оснащенный уникальным оружием, был выведен на орбиту для уничтожения американского спутника-шпиона.

В качестве доказательства приводится видео, на кадрах которого рядом с американским космическим аппаратом появляется еще один объект, движущийся по аналогичной траектории. Эксперты подчеркивают, что речь, скорее всего, идет не о "спутнике-убийце", а об аппарате-инспекторе.

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