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04 июля, 07:30

Общество

Британские СМИ сообщили о "спутнике-убийце" из России

Британские СМИ сообщили о "спутнике-убийце" из России

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Журналисты британских таблоидов сообщили о якобы обнаруженном российском "спутнике-убийце". По их словам, аппарат, оснащенный уникальным оружием, был выведен на орбиту для уничтожения американского спутника-шпиона.

В качестве доказательства приводится видео, на кадрах которого рядом с американским космическим аппаратом появляется еще один объект, движущийся по аналогичной траектории. Эксперты подчеркивают, что речь, скорее всего, идет не о "спутнике-убийце", а об аппарате-инспекторе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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