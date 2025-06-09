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09 июня, 13:47

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Врач Русакова назвала полезные свойства клубники для беременных

Врач назвала полезные свойства клубники для беременных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Клубника необходима для правильного развития плода при беременности, а также укрепления сердца и поддержки иммунитета. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, содержащиеся в клубнике антиоксиданты борются с перекисным окислением в организме, что поддерживает его молодость. Также в ягоде много калия, необходимого для нормальной работы сердечно-сосудистой системы.

Помимо этого, клубника содержит фолиевую кислоту, что важно для кроветворения и развития плода при беременности. Плюс в ней находится витамин С, полезный для иммунной системы, кожи и сосудистой стенки.
Дарья Русакова
врач-диетолог, кандидат медицинских наук

По словам врача, клубника обладает низким гликемическим индексом, поэтому она не запрещена при лишнем весе и сахарном диабете. Русакова посоветовала употреблять ежедневно 150–300 граммов ягод в сутки.

"Однако при склонности к аллергиям клубника не рекомендована, так как может вызвать сыпь, отеки и зуд. К тому же стоит быть осторожным при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите, а также повышенной кислотности", – заключила эксперт.

Ранее врач-диетолог, терапевт Наталья Лазуренко рассказала, что сезонная черешня дает организму прилив энергии. Однако при переедании большое количество сахаров в ней может не усвоиться и "пойти" в жировую ткань. Также избыток углеводов способен усугубить здоровье при сахарном диабете, предупредила эксперт.

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