Врач Щетинина: натуральные соки могут обострить заболевания желудка у пожилых

Фото: 123RF/derketta776

Натуральные соки могут повысить уровень сахара в крови и привести к обострению заболеваний у пожилых. Об этом Москве 24 рассказала врач диетолог-эндокринолог Елена Щетинина.

Всемирный день сока празднуется 30 мая. По словам эксперта, натуральный напиток полезен благодаря витаминам и микроэлементам фруктов и овощей, но самое главное в нем – клетчатка. Она поможет стимулировать перильстатику кишечника у пожилых.

"Однако важно помнить, что в таком соке содержатся только простые углеводы – сахара. Они быстро всасываются в кровь и дают сильный скачок глюкозы в организме", – объяснила врач.

Она добавила, что это опасно при нарушениях углеводного обмена, которые часто бывают с возрастом. Таким образом, напиток стоит исключить при преддиабете, диабете и избыточной массе тела.





Елена Щетинина врач диетолог-эндокринолог Некоторые предпочитают овощные соки. Однако стоит помнить, что в моркови и свекле тоже высокое содержание простых углеводов. При этом соль в напиток добавлять тоже не нужно, так как она может повысить давление.

"Если проблем со здоровьем нет, в день стоит выпивать не более стакана сока в день, объемом 200 миллилитров. При этом в него нужно добавить одну-две столовых ложки мякоти, чтобы замедлить усвоение глюкозы", – посоветовала эксперт.

При проблемах с желудком, например гастрите, соки лучше исключить, иначе они способны привести к обострению заболеваний, заключила Щетинина.

Ранее врач-гериатр, терапевт, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский рассказал, что легкие приемы пищи поддержат здоровье пожилых в жару. Он посоветовал отказаться от красного мяса, чтобы не перегружать организм, а также выпивать не менее 2 литров воды в сутки.

