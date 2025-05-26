Врач Арзамасцев: ранние арбузы особенно опасны для детей и пожилых

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Ранние арбузы нередко содержат большое количество нитратов – химических веществ, которые способны привести к отравлению. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Евгений Арзамасцев.

Он напомнил, что сезон арбузов начинается в августе и длится по сентябрь включительно. В этот период плоды максимально спелые и "чистые" по составу.



Евгений Арзамасцев врач-диетолог Качество более ранних арбузов зависит от производителей. Некоторые из них добавляют удобрения, чтобы плоды быстрее зрели. Однако это может привести к повышенному уровню нитратов.

Он добавил, что, если таких химических веществ в продукте много, человек рискует получить отравление и расстройство пищеварения. Все это крайне опасно для детей, пожилых и пациентов с хроническими заболеваниями (например, сахарным диабетом).

"Начиная с августа риск купить арбуз с нитратами минимален. Дело в том, что к этому моменту плод дозревает естественно: производитель не торопится перенасыщать его удобрениями", – пояснил эксперт.

Арзамасцев также напомнил, что даже сезонные бахчевые необходимо приобретать в магазинах и официальных точках продаж, где предоставят сертификат качества и чек после покупки.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова предупредила об опасности консервов. В них могут содержаться тяжелые металлы и бисфенол А. Подобные вещества способны привести к поражению нервной системы, онкологии и развитию сахарного диабета второго типа.