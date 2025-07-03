Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за грозы в пятницу, 4 июля. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать с 12:00 до 19:00. Оно также распространяется на Подмосковье. Там уровень погодной опасности будет актуальным до 22:00.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что температура воздуха днем 4 июля будет варьироваться от 24 до 26 градусов. При этом в выходные тепло не удержится. Уже 6 июля термометры покажут 20–22 градуса.

Тем не менее на следующей неделе воздух вновь прогреется до 30 градусов. Это произойдет впервые за все лето 2025 года.

В частности, в понедельник, 7 июля, столбики термометров покажут от 22 до 27 градусов, а уже 8-го числа температура достигнет 30-градусной отметки.