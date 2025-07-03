Фермер из Липецкой области помогает бойцам СВО и жителям приграничья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Фермер из села Путятино в Липецкой области Владимир помогает бойцам специальной военной операции и жителям приграничных территорий, пишет портал мэра и правительства Москвы.

Вместе с семьей Владимир занимается сельским хозяйством более 16 лет. Выращенные овощи и фрукты он привозит на продажу в Москву. Его прилавок можно найти на ярмарке выходного дня в Восточном административном округе (ВАО). Фермер предлагает покупателям яблоки, картофель, морковь, свеклу, лук и сезонные ягоды.

Эти же продукты он отправляет российским бойцам и жителям приграничья. Поставками в большинстве случаев занимается знакомая Владимира, от которой он также узнает, что нужно на передовой и в находящихся на границе регионах. При этом порой за помощью к фермеру обращаются напрямую.

"Однажды мне позвонили земляки, потому что я как раз тогда был на ярмарке в Москве: срочно нужно было купить и доставить носилки в приграничный регион. Не отрываясь от работы за прилавком, получилось скооперироваться со знакомыми и друзьями, найти транспорт, и уже к полуночи носилки были на месте", – поделился Владимир.

По его словам, в такие моменты становится особенно понятно, насколько ценна любая поддержка, даже если она кажется незначительной. Также Владимир отметил, что в таком деле важна реальная помощь. Она, подчеркнул фермер, помогает сохранять не только силы и боевой дух, но и здоровье.

"И это не только продукты, порой солдату достаточно просто знать, что есть люди, готовые помочь", – отметил он.

Более того, участники столичных ярмарок с начала спецоперации отправили в зону боевых действий более 250 тонн продукции. В настоящее время военным помогает каждый десятый фермер, рассказал ранее Сергей Собянин.

Участница ярмарки выходного дня Майя, чей супруг и сын находятся в зоне СВО, ежемесячно отправляет машину с продуктами на фронт, уточнил мэр. Также овощами и фруктами военнослужащим помогает фермер Мирон, а по праздникам он готовит для военных приграничных территорий плов.