Третья по силе за год вспышка произошла на Солнце

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Третья по силе в 2025 году вспышка произошла на Солнце. Ее уровень оценивается как X1.9, сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученым удалось зафиксировать самый крупный за июнь всплеск активности в 02:50 по московскому времени в ночь на 20 июня. Его источником стала солнечная область № 4114. По мощности явление уступает только вспышкам, которые произошли 14 мая и 23 февраля. Они классифицировались уровнями X2.7 и X2.0 соответственно.

"Несмотря на исключительно высокую для текущего года активность, <...> а также несмотря на близость к линии Солнце – Земля, область пока не оказала практически никакого воздействия на Землю, кроме влияния на прохождение радиосигналов", – говорится в сообщении.

Потоки плазмы, которые оказывают основное воздействие на магнитное поле Земли и являются причиной полярных сияний, во всех предыдущих случаях были направлены выше плоскости планет. Ученые назвали такое явление загадкой, которую можно объяснить некоторыми особенностями расположения активного центра.

По мнению специалистов, движению плазмы в сторону планет мешает ряд факторов на Солнце. Они же во всех прошлых случаях отклоняли выброшенные облака газа вверх в сторону северного полюса Солнечной системы.

Исходя из данных космических коронографов, сотрудники лаборатории сделали вывод, что взрыв, несмотря на свою мощь, не смог преодолеть невидимый барьер. Плазма снова устремилась в северном направлении, практически не оказав воздействие на Землю.

"Есть вероятность, что математические модели, данные которых поступят позже, все же смогут "разглядеть" какие-то слабые компоненты, направленные к Земле, но даже в этом случае речь может идти лишь о небольших краткосрочных воздействиях, несопоставимых по значимости с фактической силой события", – добавили ученые.

Также они отметили, что не зафиксировали попадания на Землю тяжелых заряженных частиц, которые могли бы повлиять на космические аппараты.

До этого на Солнце произошла вспышка уровня X1.2. Специалисты зарегистрировали явление примерно в 01:00 18 июня, при этом его мощность пришла в максимальное значение в 00:49. Кроме того, взрыв произошел в той же области № 4114, в которой наблюдали и две крупные вспышки от 15 и 16 июня.