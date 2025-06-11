Фото: телеграм-канал "Москва 24"

"Клубничная Луна" взошла в небе над Москвой в ночь на среду, 11 июня. Подобное явление фиксируется раз в 18 лет.

Главной особенностью полной " Клубничной Луны" является ее низкое положение над горизонтом. Эффект красного оттенка создается благодаря преломлению света.

Ранее лектор Московского планетария, популяризатор науки Ярослав Турилов рассказал, что красивые названия подобным явлениям придумали в Северной Америке. Никакого астрономического смысла они не несут, и необходимо лишь для популяризации астрономии.

В свою очередь, астролог Алина Сафронова отметила, что день "клубничного" полнолуния хорошо пойдет для планирования поездок за рубеж и решения вопросов, связанных с обучением.