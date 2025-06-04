Ученый Богачев: магнитная буря уровня G1 ожидается 14 июня

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Магнитная буря уровня G1 ожидается уже 14 июня, однако сильного воздействия она не окажет. Об этом Москве 24 рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Ранее ученые рассказали о завершении магнитной бури, которая длилась примерно 66 часов. По их словам, это самая длительная серия непрерывных геомагнитных возмущений и бурь с апреля 2017 года.

Богачев отметил, что эта магнитная буря произошла в результате вспышки на Солнце. Зачастую они происходят на пустом месте, поэтому предсказать их появление практически невозможно.

"Может быть, уже сегодня снова будет такая вспышка, может, через месяц, а может, вообще больше никогда такого не произойдет", – отметил эксперт.





Сергей Богачев руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Хорошо предсказуемы только магнитные бури, происходящие из-за так называемых корональных дыр. Они заранее появляются на Солнце и долго на нем развиваются, поэтому по ним можно сделать уверенный прогноз. Например, уже 14 июня ожидается буря уровня G1, которая вызовет слабые геомагнитные возмущения.

Корональные дыры, в отличие от вспышек, не вызывают настолько сильных магнитных бурь, которая прошла накануне. Обычно это небольшие колебания слабого или среднего уровня, пояснил Богачев.

Что касается глобального прогноза по магнитным бурям, то в целом ученый отметил снижение активности Солнца по сравнению с 2024 годом. Поэтому вероятность крупных вспышек становится сильно меньше.

"Однако они не исключены. И как ни странно, в прошлом солнечном цикле самые крупные вспышки случались именно во время спада активности, а не на максимуме. И до этого, еще в начале 2000-х годов, было то же самое", – подчеркнул специалист.

Ранее стало известно, что в ночь на 31 мая на Солнце был зарегистрирован самый крупный в этом году выброс плазмы в сторону Земли. Это стало результатом сильной солнечной вспышки уровня M8.2.

