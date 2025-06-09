Астроном Турилов: за "клубничной" Луной лучше всего наблюдать после захода Солнца

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Наблюдение за "клубничной" Луной лучше всего начинать сразу после захода Солнца. Об этом Москве 24 рассказал лектор Московского планетария, популяризатор науки Ярослав Турилов.

Полная "клубничная" Луна появится на небе 11 июня. По словам Турилова, такие красивые названия подобным явлениям придумали в Северной Америке. Никакого астрономического смысла они не несут, и необходимо лишь для популяризации астрономии, объяснил эксперт.

"Единственная особенность данного полнолуния в том, что оно произойдет вблизи летнего солнцестояния. Поэтому во время него Луна в Северном полушарии будет находиться ниже, чем обычно. Она пройдет самую низкую дугу по небу, потому что Солнце, наоборот, сейчас максимально высоко", – сказал Турилов.





Ярослав Турилов лектор Московского планетария, популяризатор науки Однако этой особенности наблюдатели даже не заметят. Возможно, Луна лишь чуть дольше будет сохранять теплый желтоватый оттенок, который часто приобретает в период восхода и захода.

В то же время любое полнолуние – красивое явление, за которым стоит понаблюдать. Турилов порекомендовал делать это сразу после захода Солнца, когда Луна только начнет всходить на юго-востоке. В это время ее диск может казаться немного больше: это оптическая иллюзия, которую можно наблюдать каждое полнолуние, заключил специалист.

"Интереснее всего будет наблюдать за этим явлением 11 июня, а также за день до и день после. Если небо будет безоблачным, москвичи смогут ее увидеть", – добавил Турилов.

Ранее научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала, что в ночь с 27 на 28 июня состоится максимум звездопада "июньские Боотиды". При этом рассмотреть метеоры будет довольно сложно, потому что в июне самые короткие и светлые ночи.

