В РАН предупредили о вспышках высочайшего класса на Солнце

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В течение суток на Солнце не исключены вспышки класса X, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Такой прогноз связан с тем, что на поверхности светила зафиксировали мощную вспышку, расположенную точно напротив Земли. Ученые оценили вспышку в M6.4 балла. Максимум излучения зарегистрирован в 12:38 по московскому времени.

"Понятной оценки воздействия на Землю от этой совокупности событий пока нет. За последние сутки на Солнце зарегистрировано 4 выброса плазмы, основная часть которых ушла мимо Земли", – объяснили ученые.

По данным исследователей, текущий всплеск активности на Солнце можно расценивать как один из самых крупных в текущем году. При этом нет убедительных признаков того, что активность взрывов на поверхности светила снижается.

Ранее на Солнце уже фиксировали самую крупную вспышку, произошедшую с начала июня. Ее уточненный уровень составил M8.4. По прогнозам, плазма ударит Землю по касательной примерно 17 или 18 июня. Это может произойти примерно с того же ракурса, что и аналогичный выброс вещества в начале июня, который сопровождался бурей уровня G4.

