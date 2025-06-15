На Солнце произошла сильнейшая за июнь вспышка

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На Солнце зафиксирована самая крупная вспышка, произошедшая с начала июня. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Ее предварительный балл составляет M8.5. Место вспышки – группа солнечных пятен № 4114 – находится в зоне прямого воздействия на планету", – объяснил он в своем телеграм-канале.

Если выброс солнечного вещества подтвердится, то вероятность прямого удара плазмой по Земле оценивается как достаточно высокая. Это может произойти примерно с того же ракурса, что и аналогичный выброс вещества в начале июня, который сопровождался бурей уровня G4.



Ранее на Земле завершилась самая длительная серия непрерывных геомагнитных возмущений и бурь с апреля 2017 года. Магнитная буря закончилась спустя примерно 66 часов активности. Это произошло 4 июня.

