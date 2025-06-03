Длительность магнитных бурь на Земле почти достигла 50 часов

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Магнитные бури на Земле длятся уже 48 часов. Об этом сообщает портал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Всего общая продолжительность непрерывных геомагнитных возмущений составила 54 часа. В лаборатории отметили, что сейчас температура окружающей планету плазмы находится вблизи уровня 100 тысяч градусов. При этом в пике события она вырастала до 3 и более миллионов.

"Плотность же временами падает ниже 1 протона на кубический сантиметр (значение, считающееся даже не средним, а просто низким). Скорость держится на уровне 600 километров в секунду – все еще повышена в полтора раза к норме, но сильно упала по сравнению с пиковыми значениями", – говорится в сообщении.

Ранее на Солнце был зарегистрирован самый крупный в этом году выброс плазмы, направленный в сторону Земли. Это произошло в ночь на 31 мая и стало результатом сильной солнечной вспышки уровня M8.2.

Начавшаяся на Земле магнитная буря 2 июня усилилась до класса G3, что соответствует значению "сильно" в рамках шкалы из пяти показателей. Буря уровня G3 может привести к проблемам в работе энергетических систем. Кроме того, возможны сбои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, а также в высокочастотной радиосвязи.