Начавшаяся на Земле магнитная буря усилилась до класса G3

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Накрывшая Землю магнитная буря вновь усилилась, достигнув уровня G3, сообщается на сайте Института прикладной геофизики.

Данный уровень соответствует значению "сильно" в рамках шкалы из пяти показателей, где G5 соответствует показателю "экстремально сильно", а G1 – "слабо".

Буря уровня G3 может привести к проблемам в работе энергетических систем, включая ложные срабатывания систем защиты и перегрев масляных трансформаторов. Кроме того, возможны сбои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, а также в высокочастотной радиосвязи. В средних широтах можно ожидать появления полярных сияний.

В конце мая ученые зафиксировали на планете магнитную бурю, которая длилась более 17 часов. На ее продолжительность повлияли скорость солнечного ветра, достигшая 800 километров в секунду и превысившая норму в два раза, и северная ориентация межпланетного магнитного поля, которая оказалась резко негативной для геомагнитного прогноза.

Вместе с тем на Солнце был зарегистрирован самый крупный в этом году выброс плазмы, направленный в сторону Земли. Это произошло в ночь на 31 мая и стало результатом сильной солнечной вспышки уровня M8.2.