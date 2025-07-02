Астроном Рублева назвала условия для наблюдения серебристых облаков в Москве

02 июля, 16:00Наука
Фото: 123RF/crispyphotos
Москвичи смогут полюбоваться серебристыми облаками в июле даже в центре города, когда установится ясная погода. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
По ее словам, это атмосферное явление уникально уже потому, что наблюдать его можно только летом.
"Солнце в это время садится не глубоко за горизонт, и его лучи подсвечивают самые верхние слои этих облаков, состоящих из образовавшихся на пылинках льдинок", – пояснила эксперт.
Еще одна особенность серебристых облаков состоит в том, что увидеть их можно только в темноте, в то время как обычные облака видны в светлый период времени.
Рублева добавила, что серебристые облака могут появляться на небе в течение всего июля, а иногда и в начале августа.
"Искать их лучше в северной части неба, потому что она самая темная", – уточнила астроном.
Ранее эксперт рассказала, что в конце июля начнется самый яркий и знаменитый звездопад – Персеиды. Он продлится до 31 августа, а его максимум придется в ночь на 12-е число. При его наблюдении смотреть нужно в юго-восточную область неба.