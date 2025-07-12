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Новости

12 июля, 16:30

Происшествия

Новости мира: на Гавайях начал извергаться вулкан Килауэа

Новости мира: на Гавайях начал извергаться вулкан Килауэа

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На Гавайях извергается вулкан Килауэа. Это самый активный вулкан в мире. Фонтаны магмы поднялись на высоту более 300 метров. Вулкан расположен на территории национального парка, который закрыт для посещения с 2007 года. Потоки лавы пока не выходят за пределы кратера. Угрозы жизням людей или инфраструктуре нет.

В Китае хотят запустить массовое производство летающих автомобилей в 2026 году. Пока завод по изготовлению уникальных машин строится, производитель собрал уже более 1 тысячи предзаказов. В планах выпускать по 10 тысяч таких транспортных средств ежегодно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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