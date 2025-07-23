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23 июля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": один человек погиб и десять пострадали в пожаре в Москве

"Московский патруль": один человек погиб и десять пострадали в пожаре в Москве

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Один человек погиб и десять пострадали в пожаре на Мытной улице в Москве. Следствие установило, что внутри квартиры, где произошло возгорание, якобы было около восьми двухъярусных кроватей, а огонь мог вспыхнуть из-за неисправного электровелосипеда.

По некоторым данным, в сгоревшей квартире проживали 12 человек. Однако пока неясно, были они членами одной семьи, как пишут СМИ, или просто проживали на одной территории. Предположительно, жильцы снимали помещение и подрабатывали курьерами.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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