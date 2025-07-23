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23 июля, 07:15

Транспорт

Минтранс создал оперативный штаб для координации работы на Городецком гидроузле на Волге

Минтранс создал оперативный штаб для координации работы на Городецком гидроузле на Волге

Фрагмент шлюза обрушился на Городецком гидроузле в Нижегородской области

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Минтранс создал оперативный штаб для координации работы на Городецком гидроузле на Волге в Нижегородской области. Из-за повреждения шлюзов там было приостановлено судоходство.

Для срочного ремонта на площадку прибыла вся необходимая техника, в том числе баржа-буксир, кран и экскаваторы с гидромолотом. На момент ЧП прохода через шлюз ожидали 10 пассажирских судов. Пять из них перенаправили по другим маршрутам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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