Минтранс создал оперативный штаб для координации работы на Городецком гидроузле на Волге в Нижегородской области. Из-за повреждения шлюзов там было приостановлено судоходство.

Для срочного ремонта на площадку прибыла вся необходимая техника, в том числе баржа-буксир, кран и экскаваторы с гидромолотом. На момент ЧП прохода через шлюз ожидали 10 пассажирских судов. Пять из них перенаправили по другим маршрутам.

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