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21 июля, 22:30

Транспорт

Штраф за отказ остановиться по требованию инспектора вырос до 10 тыс руб

Штраф за отказ остановиться по требованию инспектора вырос до 10 тыс руб

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В России штраф за отказ остановиться по требованию инспектора вырос до 10 тысяч рублей. Ранее водителям нужно было выплатить от 500 до 800 рублей.

Первоначально идея ужесточить наказание касалась только автомобилистов, за которыми полицейским были вынуждены устраивать погони. Однако в итоге повышение штрафов распространилось на всех участников движения, включая тех, кто случайно не заметили сигнал об остановке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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транспортвидеоАлексей Лазаренко

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