21 июля, 22:30Транспорт
Штраф за отказ остановиться по требованию инспектора вырос до 10 тыс руб
В России штраф за отказ остановиться по требованию инспектора вырос до 10 тысяч рублей. Ранее водителям нужно было выплатить от 500 до 800 рублей.
Первоначально идея ужесточить наказание касалась только автомобилистов, за которыми полицейским были вынуждены устраивать погони. Однако в итоге повышение штрафов распространилось на всех участников движения, включая тех, кто случайно не заметили сигнал об остановке.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.