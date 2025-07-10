ГД одобрила проект о снижении штрафов для такси за отсутствие полиса ОСГОП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предполагающий снижение штрафов для перевозчиков за отсутствие полиса обязательного страхования гражданской ответственности перед пассажирами (ОСГОП), передает Агентство "Москва".

В соответствии с действующими нормами, если перевозчик не имеет страховки, предусматривающей возмещение ущерба пассажирам за причинение вреда, ему грозит штраф. В частности, для должностных лиц он варьируется от 40 до 50 тысяч рублей, для компаний – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Если перевозчик не предоставляет пассажирам информацию о страховой компании и полисе ОСГОП, то сумма выплаты для должностных лиц составляет от 1 до 3 тысяч рублей.

В случае принятия инициативы взыскание для граждан установится в пределах от 1 до 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 20 до 25 тысяч, а для юрлиц – от 30 до 40 тысяч.

В пояснительной записке отмечается, что нынешние санкции были разработаны для крупных транспортных компаний, работающих в авиации и на железной дороге. Однако их применение к таксопаркам может привести к массовым банкротствам.

Это, в свою очередь, может привести к ликвидации до 70% предприятий с оборотом от 500 тысяч до 5,5 миллиона рублей, уточняется в документе.

Ранее сообщалось, что в Москве замедлился рост цен на такси. По данным сервиса "Яндекс Такси", с июля 2024 по июнь 2025 года средняя стоимость минуты поездки выросла на 16% – с 31 до 36 рублей, показав таким образом снижение.



Аналитики связали показатели с высокой базой прошлых лет, дефицитом водителей и перестройкой рынка. Также повлияло то, что в течение последнего года система чаще находилась в балансе: свободных машин чаще хватало на всех желающих воспользоваться такси, реже срабатывали повышающие коэффициенты.