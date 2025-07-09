В Москве замедлился рост цен на такси. Данные по динамике стоимости с июля 2024 по июнь 2025 года опубликовал сервис "Яндекс Такси".

Аналитики учли все влияющие на конечную стоимость поездки факторы: сезонность, погоду, дорожную ситуацию, время суток. В результате в Москве средняя стоимость минуты поездки за год выросла на 16% – с 31 до 36 рублей.

Однако, по словам представителя пресс-службы Анастасии Барчук, за прошедший год рост средней стоимости минуты замедлился. На это повлиял эффект высокой базы прошлых лет, когда цены росли в условиях острого дефицита водителей и рынок перестраивался после изменений и в отрасли, и во всей экономике.

По данным сервиса, также повлияло то, что в течение последнего года система чаще находилась в балансе: свободных машин чаще хватало на всех желающих воспользоваться такси, реже срабатывали повышающие коэффициенты. Цены также меньше росли из-за хорошей погоды зимой и весной во многих регионах, добавила она.

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