Более 180 тысяч таксистов прошли аттестацию в Москве и области

В Московском регионе уже свыше 180 тысяч водителей такси подтвердили свою квалификацию. Аттестация стала обязательной с начала весны, и сегодня она – неотъемлемое условие легальной работы.

Проверки проводят сотрудники Московской административно-дорожной инспекции и Госавтоинспекции. Водителям задают вопросы по правилам дорожного движения, техническому состоянию машин и требованиям к перевозке пассажиров. В ведомстве отмечают – большинство таксистов ответственно подошли к нововведению.

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