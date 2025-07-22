Компенсационный маршрут запущен от "Багратионовской" до "Кунцевской"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пассажиры могут воспользоваться компенсационным маршрутом, который следует по частично закрытому из-за осадков участку Филевской линии столичного метрополитена от станции "Багратионовская" до "Кунцевской", передает пресс-служба Дептранса.

Горожан призвали также использовать Арбатско-Покровскую линию подземки, МЦД, БКЛ и иные маршруты наземного транспорта.

Составы до сих пор не курсируют между станциями "Багратионовская" и "Пионерская", однако движение от "Кунцевской" до "Пионерской" восстановлено.

Кроме того, движение автомобильного транспорта вновь запущенно на Минской улице возле дома 2 по улице Герасима Курина. Однако не удастся проехать по Рублевскому шоссе в районе дома 22, корпуса 1, по направлению в область и по Сколковскому шоссе в районе дома 43.

Причиной отсутствия движения в метро и на дороге стали обильные осадки в Москве. Ливень обрушился на город вечером во вторник, 22 июля.

Непогода задержится в столице до конца дня. В связи с этим горожанам посоветовали воспользоваться метро для поездок по городу. Вместе с тем жителей и туристов предупредили о возможных локальных задержках наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть изменены.

Также водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на мобильные устройства, не оставлять авто и не стоять самим вблизи деревьев и неустойчивых объектов.

