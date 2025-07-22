Поезда не ходят между станциями метро "Багратионовская" и "Кунцевская" из-за ливня

Движение поездов временно остановлено между станциями "Багратионовская" и "Кунцевская" Филевской линии столичного метрополитена из-за обильных осадков. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Такие меры необходимы для обеспечения безопасности. Кроме того, в связи с непогодой горожан предупредили о локальных задержках наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть изменены.

Пассажиров призвали быть внимательными и слушать объявления водителей.

Ливень обрушился на Москву 22 июля. Непогода задержится в столице до конца дня. По данным центра погоды "Фобос", в столице может выпасть от 4 до 9 миллиметров дождя, а в области – до 15 миллиметров.

На фоне непогоды ЦОДД рекомендовал москвичам воспользоваться метро для поездок по городу. Водителей призвали не превышать разрешенную скорость, соблюдать дистанцию, а также не отвлекаться на мобильные устройства, не оставлять авто и не стоять самим вблизи деревьев и неустойчивых объектов.

Между тем движение в связи с погодными условиями перекрыто на Минской улице рядом с домом 2 по улице Герасима Курина, улице Малой Филевской в районе дома 14а и улице Ярцевской в районе дома 32 (площадь Академика Петрова).

Также из-за обильных осадков Московская железная дорога (МЖД) была переведена в режим повышенной готовности. Специалисты усилили меры по проверке состояния инфраструктуры для обеспечения безопасного и бесперебойного движения поездов.

