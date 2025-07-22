Движение под Ростокинским мостом восстановлено после выхода Яузы из берегов

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Движение транспорта под Ростокинским мостом восстановлено после выхода реки Яузы из берегов, сообщается в телеграм-канале Мосводостока.

К 02:00 22 июля уровень воды в Яузе, ранее поднявшийся на 2,5 метра из-за дождей, снизился. Сотрудники ликвидировали временные скопления воды на проезжей части, используя откачивающую технику и насосные установки.

"В настоящее время движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме. Все временные локальные скопления воды, образовавшиеся на территории Москвы в период прохождения дождя 21 июля, ликвидированы", – говорится в публикации.

Ливень с грозой накрыл Москву утром 21 июля. В результате выпало рекордное с 2000 года количество осадков для этого дня. На метеостанции ВДНХ зафиксировали 21 миллиметр дождевой воды, за сутки значение достигло 49 миллиметров.

Из-за потопа работу приостанавливал торговый центр "Щука" на северо-западе города. По этой же причине перекрыли участки Волоколамского шоссе, улицы Адмирала Корнилова и Проектируемого проезда № 4062. Подтопление также зафиксировали в тоннеле станции Павшино Рижского направления и МЦД-2. Позже оно было ликвидировано.

Во вторник, 22 июля, период интенсивных ливней в Москве и Подмосковье завершился. Как указал синоптик Евгений Тишковец, дальнейшие дожди будут менее интенсивными.

При этом в выходные, 26 и 27 июля, осадков не ожидается, добавила метеоролог Татьяна Позднякова. Она выразила надежду, что за это время почва немного просушится после серьезных ливней.