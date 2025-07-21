Торговый центр на северо-западе Москвы остановил работу из-за потопа

Торговый центр (ТЦ) "Щука" на северо-западе Москвы остановил свою работу из-за произошедшего потопа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ТЦ.

"Торговый центр до конца рабочего дня по техническим причинам не работает... Потому что с крыши капает... Сильно", – объяснили в торговом центре.

В понедельник, 21 июля, в столице выпало рекордное количество осадков, превзошедшее максимальные показатели 1879 года. В частности, с 09:00 до 12:00 понедельника на Варшавском шоссе выпало 57,3 миллиметра дождя. Из-за аномального количества осадков в Москве подтопило ряд объектов.

Вода, в том числе, появилась в тоннеле на станции Павшино Рижского направления и МЦД-2. В связи с этим проход по тоннелю оказался закрыт, а посадка и высадка пассажиров на станции была временно приостановлена. При этом городские службы Москвы уже начали ликвидировать последствия ливня, накрывшего город.

