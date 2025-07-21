Рекордное для 21 июля количество осадков выпало в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Рекордное с 1879 года количество осадков для 21 июля выпало в столице, рассказала метеоролог, специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

"За период с 9 до 12 часов 21 июля в столице выпало: в районе Тимирязевской сельскохозяйственной академии 30,8 миллиметра, на МКАД-24 – 32,5 миллиметра, в Коньково – 39,4 миллиметра, на Варшавском шоссе – 57,3 миллиметра", – отметила метеоролог.

Ранее рекорд принадлежал 2000 году, тогда он составил 39,5 миллиметра. В Коломне также установлен новый рекорд, в 2013 году в этот день выпало 28 миллиметров дождя, а в этом году только за ночь выпало 66 миллиметров.

При этом окончательные цифры можно будет узнать только после 21:00, заключила Позднякова.

За ночь и утро 21 июля в Москве выпала месячная норма осадков. По прогнозам синоптиков, дожди, грозы и ветер с порывами до 15 метров в секунду продлятся в городе до конца дня. Москвичей и туристов призвали воздержаться от нахождения на улице, не укрываться под деревьями и не парковать около них автомобили.

В связи с непогодой было перекрыто движение на Волоколамском шоссе в районе дома 142, улице Адмирала Корнилова около дома 65Б/1 и в Проектируемом проезде № 4062 (Нагатинская набережная). Также движение было остановлено около дома № 4 по улице Тихой, поскольку из-за дождя произошел провал дорожного полотна.

В условиях непогоды в аэропортах Москвы и Подмосковья были задержаны или отменены около 130 рейсов. В частности, после 09:00 по московскому времени в Шереметьево задержано 58 самолетов, отменено 36. Во Внуково полет отложили у 19 рейсов, а отменили 3. В Домодедово задержанными оказались 7 самолетов, отменен 1 рейс, а в Жуковском задержано 3 борта.