Разрушенный мост в Наро-Фоминске восстановят в течение двух дней

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Разрушенный из-за ливня мост в подмосковном Наро-Фоминске восстановят в течение двух дней, сообщил в телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам главы региона, специалисты уже приступили к ремонту. Они уложат железобетонные трубы и засыпят их щебнем. На время работ организована временная переправа через ручей.

О провале дорожного полотна стало известно 21 июля. Из-за этого от округа оказались отрезаны часть деревни Алексино, СНТ "Верейское" и "Исьма". Как рассказывали в правоохранительных органах, спасатели переправляют местных жителей на лодке.

Кроме того, в Москве из-за непогоды перекрыто движение на Волоколамском шоссе, улице Адмирала Корнилова и в Проектируемом проезде № 4062. Кроме того, размыло дорогу около дома 4 по улице Тихой, водителей призвали выбирать пути объезда.

За ночь и утро 21 июля в столице выпала месячная норма осадков. По прогнозам синоптиков, дожди, гроза и сильный ветер задержатся в городе до конца дня. Также до 21:00 в Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности из-за грозовой активности.