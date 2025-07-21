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Гроза и ливень обрушились на Москву. В городе объявлен желтый уровень погодной опасности до 21:00 21 июля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, до вечера понедельника в столице будут идти дождь, местами ливень, гроза, град. Кроме того, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Аналогичное предупреждение действует в Подмосковье.

В свою очередь, в ЦОДД заявили, что из-за ливня для поездок по городу лучше использовать метро. Водителям рекомендовали не отвлекаться на телефон во время движения, избегать резких маневров, не парковать авто рядом с деревьями и шаткими конструкциями, снижать скорость перед пешеходными переходами,

В настоящее время из-за непогоды в Москве может задерживаться городской наземный транспорт. У некоторых маршрутов возможны изменения в расписании. Дептранс призвал пассажиров слушать объявления водителей.

За прошедшие сутки в столице выпало около четверти месячной нормы осадков. На ВДНХ зафиксировали 11 миллиметров дождевой воды, а в Бутове и Тушине – 15 и 21 миллиметр соответственно.

