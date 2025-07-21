Синоптик Позднякова: дожди в Москве закончатся 26 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Дожди прекратятся в Москве только в субботу, 26 июля. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

По ее словам, сильный ливень завершится в столице уже в понедельник, 21 июля. Тем не менее кратковременные осадки все равно сохранятся вплоть до конца рабочей недели, хоть они и не будут иметь повсеместный характер.

"Они будут более локальные, то есть больше напоминающие летние дожди локального характера, от небольших до умеренных", – объяснила Позднякова.

При этом в субботу и воскресенье, 26 и 27 июля, осадков не будет. Позднякова выразила надежду, что за это время почва немного просушится после серьезных ливней.

"Сегодня такое чувство, что небо прохудилось, потому что лило как из ведра, как говорят в народе", – заключила специалист.

В Гидрометцентре РФ подтвердили, что 26 и 27 июля в Москве и Подмосковье не будет осадков. Жителей ожидает солнечная погода, а температура будет почти соответствовать климатической норме.

Только за ночь и утро понедельника в некоторых районах столицы выпала месячная норма осадков, которая соответствует 85 миллиметрам дождевой воды. При этом в Зеленограде за это время выпало до 91 миллиметра дождя, а на северо-востоке города – до 71 миллиметра. На востоке Москвы было зафиксировано до 50 миллиметров, а на севере – до 47 миллиметров осадков.

