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22 июля, 14:15

Общество

Москву 22 июля накроют дожди и грозы с сильным ветром

Москву 22 июля накроют дожди и грозы с сильным ветром

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В Москве 22 июля ожидаются дожди и грозы, возможен сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. МЧС выпустило предупреждение и просит горожан быть внимательнее, не укрываться под деревьями и избегать шатких конструкций.

По данным центра погоды "Фобос", в столице выпадет от 4 до 9 миллиметров дождя, в области – до 15 миллиметров. Температура воздуха останется комфортной: от 22 до 24 градусов в Москве и до 25 – в Подмосковье.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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