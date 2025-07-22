Искусственный интеллект может оставить без работы миллионы людей к 2030 году

В ближайшие годы искусственный интеллект приведет к серьезным изменениям на рынке труда. По оценкам The Future of Jobs Report, к 2030 году нейросети заменят более 90 миллионов работников по всему миру.

В России без работы могут остаться до полутора миллионов человек, в том числе IT-специалисты. Под угрозой находятся те, кто выполняет рутинные задачи и не имеет продвинутых навыков в data science, машинном обучении и архитектуре систем.

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