Срок предоставления квитанций за ЖКХ изменится в России в 2026 году

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В России изменится срок предоставления квитанций за ЖКХ с 1 марта 2026 года – с 1-го на 5-е число месяца. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Депутат отметил, что такая норма нужна, чтобы исключить любые задержки. Кошелев добавил, что в стране создадут четкий и логичный алгоритм в сфере предоставления услуг ЖКХ.

"Данное изменение – шаг к созданию более клиентоориентированной и прозрачной жилищно-коммунальной системы, которая учитывает реальные финансовые циклы и повседневную жизнь граждан", – подчеркнул парламентарий, которого цитирует РИА Новости.

Ранее Владимир Путин подписал закон о переносе крайнего срока оплаты услуг ЖКХ с 10-го на 15-е число. Данная мера также начнет действовать с 1 марта 2026 года.

Кроме того, Генпрокуратура РФ проверит законность и обоснованность роста тарифов ЖКХ в разных российских регионах. Проверку, причиной которой стала реакция общества на индексацию тарифов на коммунальные услуги, инициировал генпрокурор Игорь Краснов.