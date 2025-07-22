В Москве побит рекорд осадков за июль

В Москве за сутки выпало аномальное количество осадков, что стало рекордом для июля с 1879 года, сообщают синоптики. Больше всего пострадали районы Тушино, Чертаново, Отрадное. В соцсетях активно публиковали кадры ливней и даже образовавшихся водопадов.

Из-за непогоды сотни машин встали в пробках или оказались под водой, особенно на Нагорной улице. Жители отмечают, что на парковках вода затопила автомобили практически полностью. Синоптики прогнозируют, что дожди продолжатся в Москве до конца недели.

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